To pågrepet etter voldshendelse i Mandal

NTB

To personer er pågrepet etter en voldshendelse ved et kjøpesenter i Mandal mandag kveld. Offeret er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Ved 21.30-tiden meldte Agder politidistrikt på Twitter at en person var fraktet med ambulanse til sykehus etter en voldshendelse ved et kjøpesenter.

– Uavklart skadeomfang. Politiet er i kontakt med flere involverte parter og tilstedeværende, skrev politiet.

Til Fædrelandsvennen opplyser politiets innsatsleder Are Helge Drangeland at de har pågrepet to personer etter hendelsen.