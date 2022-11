Gjenopptakelseskommisjonen får gjennomgå i ny måling om tillit

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson, som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener det er et inntrykk av at Gjenopptakelseskommisjonen kunne ha rettet opp i Baneheia-saken på et mye tidligere tidspunkt. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

41 prosent mener tilliten til Gjenopptakelseskommisjonen har blitt svært eller noe redusert i lys av Tengs- og Baneheia-sakene, viser en ny undersøkelse.

Også tilliten til politiet og domstolene er svekket i forbindelse med håndteringen av drapene i Baneheia og på Birgitte Tengs. Det kommer fram i en ny undersøkelse gjort av Kantar for TV 2.

Tallene viser at hele 29 prosent mener tilliten til Gjenopptakelseskommisjonen er svært eller ganske liten, og at 41 prosent mener tilliten har blitt svært eller noe redusert i lys av Tengs- og Baneheia-sakene.

Lederen for Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, vil ikke kommentere tallene, men påpeker at Tengs-saken aldri har vært på deres bord.

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson, som leder forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener det er et inntrykk av at kommisjonen kunne ha rettet opp i Baneheia-saken på et mye tidligere tidspunkt.

– Når den endelig gjorde det, så var det ganske så motvillig. Det var da under sterk intern motstand. Det skaper ikke tillit. Derfor scorer de så lavt, sier Dietrichson.

For politiet og domstolene er det henholdsvis 34 og 32 prosent som har svært eller noe redusert tillit – men her har over 70 prosent (75 og 73) ganske stor eller stor tillit til instansene.