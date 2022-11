Støre om alliert styrkeframvisning i Oslo: – Signal om at vi passer på i norsk farvann

Statsminister Jonas Gahr Støre er tydelig på betydningen av at et av verdens største hangarskip anløper Oslo og demonstrerer samholdet og samarbeidet mellom Norge, Norden og Storbritannia.

NTB

At britenes flaggskip seiler med allierte i norsk farvann, er et viktig signal om at vi holder orden på sokkelen, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi har nesten 90 installasjoner på sokkelen og mange tusen kilometer med rørledning på havbunnen. At våre allierte seiler med oss, er et signal til andre om at her passer vi på og holder orden, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB om bord på et av verdens største hangarskip, britiske HMS Queen Elizabeth, mandag kveld.

Skipet ligger til kai i Oslo og skal være vertskap for militære og politiske møter, blant annet onsdag, da forsvarsministerne i de fem nordiske landene møter sin britiske kollega om bord på det over 280 meter lange og 65.000 tonn tunge fartøyet. Mandag fikk statsministeren og andre norske politikere en omvisning på skipet til det Støre omtaler som «Norges viktigste allierte til havs».

Queen Elizabeths hjemmebase er i Portsmouth i England. Siden 10. november har hangarskipet vært ute på oppdrag i forbindelse med den britiske militæroperasjonen Operation Achillean i Nord-Atlanteren, som foregår i samarbeid med land fra Nato. Besøket i Oslo skjer i den sammenheng, ifølge Forsvaret.

Britisk operasjon

Storbritannia er et sentralt medlemsland i Nato og en viktig militær- og sikkerhetspolitisk aktør som Norge samarbeider med.

Også to fregatter, en destroyer og et forsyningsskip ankom Oslo mandag. Flåten ligger ved Søndre Akershuskai under oppholdet.

Med britiske jagerfly og kamphelikoptre som kulisse understreker Støre at det er Norges eget ansvar å beskytte virksomheten og installasjonene på kontinentalsokkelen, men er uansett tydelig på betydningen av at britene gjennom flåteanløpet viser styrke og samhold med Norge og Nato.

Fartøyet har en besetning på rundt 1.600 personer og kapasitet til å bære 40 fly og helikoptre, blant annet Nato-landenes nyeste stolthet, jagerflyet F35.

Statsminister Jonas Gahr Støre under besøket det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth. Les mer Lukk

Stor betydning for Norge

– For Norge er dette av stor betydning. Vi er en sjønasjon, vi har store verdier til havs, ligger strategisk plassert og skal sikre stabilitet og orden i våre områder. Det gjør vi i nært samarbeid med Storbritannia og USA, sier Støre.

Besøket sender også et viktig budskap knyttet til det europeiske energisamarbeidet, der Norge spiller en avgjørende rolle som leverandør.

– Våre europeiske partnere og briter, som kjøper gass fra Norge, skal være trygge på vår rolle, sier statsministeren.

Skipet er vert for forsvarsministermøtet onsdag. Det er viktig for Norge at vi har den kretsen samlet i Oslo, ifølge statsministeren.

– Det er et viktig samarbeid mellom Norden og Storbritannia, og når Sverige og Finland nå kan være på vei inn i Nato, gir det en ekstra dimensjon til samarbeidet rundt alliansespørsmål, sier han.