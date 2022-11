Skien kommune med råd til innbyggerne etter mistenkelige branner

NTB

Den siste tiden har det oppstått flere mistenkelige branner i Skien. Nå ber kommunen innbyggerne om å være føre var.

– Åpne avfallskonteinere, bygningsmaterialer eller rot og skrot i nærheten av husveggen bør flyttes, sier leder for forebyggende enhet i Skien brannvesen Katrine Ånestad til NRK.

Hun mener det er klart at det er minst én brannstifter i kommunen.

Skien kommune har allerede en regel om at avfallsbeholderne skal stå minst ti meter fra kommunale bygg. Ånestad minner om at en rekke forsikringsselskaper også har regler for hvordan avfallsdunker skal plasseres, og at uheldig plassering kan få konsekvenser for et forsikringsoppgjør.