Antirasistisk Senter bekrefter at de vil klage på Antonsen-henleggelsen

NTB

Antirasistisk Senter forbereder nå klagen på henleggelsen av Sumaya Jirde Alis anmeldelse av Atle Antonsen for hatytringer og hensynsløs atferd.

– Klagefristen er tre uker, og vi vil bruke noe tid på å forberede klagen, sier daglig leder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk Senter i en pressemelding.

Det blir dermed Riksadvokaten som får det avgjørende ordet i saken mot Atle Antonsen. Den ble fredag henlagt på bevisets stilling, hvilket innebærer at statsadvokaten mener det ikke kan bevis hinsides rimelig tvil at den kjente komikeren begikk noe straffbart på Bar Boca om kvelden 23. oktober.

– Antirasistisk Senter vil av prinsipielle årsaker klage på henleggelsen av anmeldelsen av Atle Antonsen for hatytringer for utsagnet «du er for mørkhudet til å være her», på eget initiativ. Senteret har som organisasjon på feltet en selvstendig klageinteresse da denne henleggelsen kan få langtrekkende konsekvenser utover denne enkelte saken, sier Mansour.