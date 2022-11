Far siktet for barnemishandling i Bergen blir tvangsinnlagt

NTB

Mannen i 30-årene som er siktet for grov mishandling av sin sju år gamle sønn i Bergen, blir tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

Det er tingretten som har bestemt at mannen skal legges inn til observasjon i inntil åtte uker, melder NRK.

– Rettsavgjørelsen for den siktede er tatt, og han har to uker på å anke, opplyser politiadvokat Svein Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Mannen ble pågrepet i august etter at hans sju år gamle sønn ble funnet med skader og sår over hele kroppen, bundet fast til en seng i mannens leilighet i Bergen. Mannen har vært fengslet siden. Det var bekymringsmeldinger fra barnevernet som gjorde at gutten ble funnet.

Politiet har tidligere bedt om en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

– Påtalemyndigheten mener det var behov for innleggelse slik at de sakkyndige får de beste forutsetningene for å gi en rapport om hvorvidt den siktede er tilregnelig eller utilregnelig, sier Dahl-Michelsen.