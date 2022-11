Flere partier vil se på permitteringsreglene for oppdrettsbransjen

Rødts Mímir Kristjánsson under trontaledebatten på Stortinget tidligere i år. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

Rødt vil gjøre reglene for permittering i oppdrettsbransjen mindre gunstige for selskapene. Ap og SV vil også se på mulige endringer.

Overfor Klassekampen er Rødts Mímir Kristjánsson i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget tydelig på at ordningen er «overmoden for endring».

Både oppdrettsbransjen og villfiskindustrien har i dag unntak fra de vanlige permitteringsreglene, noe som blant annet innebærer at staten dekker lønn fra første dag. Ellers er regelen at arbeidsgiverne må betale lønna de 15 første dagene.

SVs Kirsti Bergstø, som leder den samme komiteen, skriver til avisa at partiet er åpent for endringer, men at de før en konklusjon vil diskutere saken nærmere med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og næringen.

Også Aps Tuva Moflag, som er andre nestleder i komiteen vil se på ordningen.

– Når vi ser hvor systematisk permitteringene i havbruk har vært over så mange år, må vi se på om graden av uforutsigbarhet som legges til grunn for permitteringene, er godt nok begrunnet, sier hun.