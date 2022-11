NTB

Trondheim stasjon på Dovrebanen var søndag kveld stengt på grunn av signalproblemer.

Bane Nor meldte om problemene klokka 21.35, og rett før midnatt kom meldingen om at stasjonen igjen var åpnet for trafikk.

De berørte toglinjene var SJ Norges lokaltog mellom Trondheim S og Støren, samt regiontoget mellom Oslo S og Trondheim.