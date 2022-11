Mann tiltalt for smugling av flere tusen ecstasytabletter

NTB

En mann i slutten av 20-årene er tiltalt for å ha forsøkt å smugle flere tusen ecstasytabletter. Mannen må mandag og tirsdag møte i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen ble mannen stoppet i tollen på Gardermoen både 7. januar og 1. februar i år. Begge gangene hadde han med seg flere tusen ecstasytabletter.

Ved det første smuglingsforsøket fløy han fra Belgia med 4.520 tabletter. Ved det andre smuglingsforsøket fra Nederland innførte han 2.507 tabletter, ifølge tiltalen.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart kokain og for å ha innført snaut 100 gram hasj i en postforsendelse fra Spania.

I tillegg er han tiltalt for å ha kastet en kniv i retning hodet til sin far i mai i år. Kniven traff imidlertid et bilde på veggen bak faren ettersom han bøyde seg eller gikk til siden og dermed ikke ble truffet.

Rettssaken mot mannen går i Oslo tingrett mandag og tirsdag.