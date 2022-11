Retten tilbake til åstedet Birgitte ble drept for 27 år siden

Neste uke skal dommere og de øvrige partene i Tengs-saken i Haugaland og Sunnhordland tingrett ut av rettssal 14 i tinghuset i Haugesund og ut til åstedet der Birgitte Tengs ble funnet drept for 27 år siden. Rettens dommere f.v.: Lekdommer Ingeborg Nyland, tingrettsdommer Signe Lundegård, rettens administrator, tingrettsdommer Arne Vikse, lekdommer Hilde Aarhus og lekdommer Per Arvid Fatland.

NTB

Etter tre uker inne i rettssalen skal den tiltalte 52-åringen være med når retten skal på befaring til åstedet der Birgitte Tengs ble drept for 27 år siden.

Dette skjer i Tengs-rettssaken neste uke * En 52 år gammel mann fra Karmøy er i Haugland og Sunnhordland tingrett tiltalt for drapet på Birgitte Tengs den 6. mai 1995. Han nekter straffskyld. * Rettssaken holdes i domstolens lokaler i Haugesund. Rettens administrator er tingrettsdommer Arne Vikse som sammen med tingrettsdommer Signe Lundegård og tre lekdommere vil utgjøre en forsterket rett. * Forsvarere for den tiltalte i saken er advokatene Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein. * Aktoratet består av statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth. * Bistandsadvokater for de pårørende er advokatene Erik Lea og John Christian Elden. * Rettssaken startet mandag 7. november. Det er satt av sju uker til bevisførsel og prosedyrer. Siste dag er etter planen 22. desember. * I rettssakens tredje uke skal retten onsdag på befaring i Kopervik og til Gamle Sundvegen hvor den drepte ble funnet. Mandag og tirsdag vil retten føre vitner som var på åstedet og kriminalteknikere som drev tolkning og analyser av spor på åstedet. I slutten av uka vil vitner knyttet observasjon av Birgitte Tengs i Kopervik også vitne.

Onsdag skal hele Haugaland og Sunnhordland tingrett ut av rettssal 14 i tinghuset i Haugesund. Sammen med den tiltalte 52-åringen og hans forsvarere vil aktoratet og dommerne reise til Kopervik på Karmøy der Birgitte Tengs sist ble sett i live om natten til 6. mai 1995.

Videre vil retten reise de om lag 3 kilometerne vestover mot Gamle Sundvegen der den drepte 17-åringen ble funnet av en bonde som tilfeldigvis kjørte forbi om morgenen.

– Det er en logistisk krevende operasjon å gjennomføre en befaring, men det kan gi retten verdifull informasjon, sier statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

27 år etter er landskapet ved veien svært forandret. Busker og trær har vokst seg store, og selve Gamle Sundvegen er i dag sperret for trafikk, mens den i 1995 var åpen for gjennomgangstrafikk. Den var kjent som en litt avsidesliggende vei, og flere vitner i saken har fortalt om lyssky virksomhet langs veikanten på nattetid.

– Lemfeldig behandlet

Politifolkene som kom til åstedet maimorgenen da bonden som eier marka oppdaget den drepte nabojenta, vitnet i forrige uke i retten. De fortalte hvordan et høyt antall etterforskere og politivakter gikk inn og ut av funnstedet, at deler av grusveien og funnstedet ble dekket med plast.

Først en brukt plastpresenning som bonden hadde liggende, siden ble det skaffet til veie bygningsplast som erstatning. Da dekket de også til drapsofferet.

– Dette er et åsted, som sett med dagens øyne, er behandlet svært lemfeldig. Vi vet at en celle, et lite fragment er nok til å kontaminere et åsted, og det ville i dag vært helt uhørt å hente noe på en støvete låve for å bruke det på et åsted, sier forsvarer Stian Bråstein til NTB.

– Denne saken henger på et, ett, ørlite funn på en strømpebukse. Påtalemyndigheten anfører at det beviser at han er skyldig i en drapshandling og inviterer ham til å komme med en forklaring på hvordan dette ørlille fragmentet av hans kromosom har havnet på denne strømpebuksen. Det er selvfølgelig en helt umulig oppgave for ham, og for oss, 27 år senere, sier Bråstein videre.

Klart bilde

Aktoratet mener derimot at det ene funnet av 52-åringens Y-kromosom er et avgjørende bevis for at han er den som drepte Birgitte Tengs.

Statsadvokat Thomseth mener opplysningene om hvordan politifolkene kan ha ødelagt spor og beviser med sine bevegelser på åstedet, ikke kan brukes som argument for at 52-åringen ikke har gjort det han er tiltalt for.

– Jeg tror retten allerede har et ganske klart bilde av både åstedet, og vi har hørt forklaringer i retten om hvordan politifolkene kom og gikk. Vi har spurt alle som hittil har vært i retten, om hvor nære de var avdøde, om de tok på henne eller på klærne hennes eller om de har hatt noe kontakt med beslag, sier Thomseth.

Blir tidligere ferdig

Tengs-rettssaken skulle opprinnelig holde på fram til første uka i januar. Før helgen ble imidlertid tidsplanen kuttet ned med én uke med håp om å bli ferdige innen jul.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept ved Gamle Sundvei i mai 1995. Onsdag skal retten på befaring på åstedet, 27 år etter drapet. Les mer Lukk

Den omfattende rettssaken startet 7. november og var opprinnelig planlagt å vare fram til 5. januar. Nå tar partene sikte på å bli ferdige med sluttprosedyrene 22. desember, viser en oppdatert tidsplan over rettssaken.

Kuttene går i stor grad ut på å stramme inn vitneførselen, ifølge advokat Stian Kristensen, som er en av forsvarerne til den tiltalte 52-åringen.

– I all hovedsak politivitner som trasket rundt i terrenget. Samt at vi har presset inn en del flere vitner per dag, opplyser Kristensen til NTB.