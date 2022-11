NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 20. november.

Klimaenighet i natt

Deltakerne på COP27-møtet i Egypt ble i natt enige om en ny klimaavtale. I slutterklæringen fremkommer det blant annet at det oppfordres til raske utslippskutt.

Enigheten ble kjent ved 5-tiden, knapt to timer etter at partene først hadde vedtatt opprettelse av et fond for tap og skade. Dette er en ordning som skal sikre fattige land kompensasjon for tap og skade forårsaket av klimaendringer og som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

Tyrkiske luftangrep i Syria

Tyrkia har gjennomført luftangrep i Aleppo- og Hasaki-provinsene i Syria, blant annet byen Kobani nordvest i Syria. Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen SOHR dreier det seg om 25 angrep der minst tolv personer knyttet til kurdisk milits og syriske regjeringsstyrker ble drept.

Tyrkia selv har ikke oppgitt antall angrep eller kommet med tall på drepte, men setter angrepene i sammenheng med forrige helgs bombeangrep i Istanbul. Tyrkia mener PKK sto bak Istanbul-angrepet og at det ble utført på ordre fra Kobani i Syria, der den syriskkurdiske militsen YPG er til stede. YPG utgjør mesteparten av SDF, som Tyrkia anser som en forlengelse av den forbudte PKK.

Trumps Twitter-konto gjenåpnet

Twitter-kontoen til USAs tidligere president Donald Trump ble gjenåpnet i natt, men han har ikke tatt den i bruk igjen ennå. Beslutningen om å gjenåpne den ble tatt av Twitters nye sjef Elon Musk.

Musks kunngjøring er basert på resultatet fra en avstemning han åpnet blant alle Twitter-brukerne forrige natt. Avstemningen viser at 51,8 prosent vil ha Trump tilbake på Twitter, mens 48,2 prosent har svart at de ikke vil la Trump få igjen kontoen sin. «Vox Populi, Vox Dei» («folkets stemme er Guds stemme»), skriver Musk.

​Scandinavian Star-søksmål mot danske myndigheter

29 overlevende og pårørende etter fergebrannen på Scandinavian Star i 1990 saksøker den danske Søfartsstyrelsen for til sammen 13 millioner danske kroner. Ifølge Politiken mener de at den danske sjøfartsmyndighetens kontroll av skipet var elendig. Beløpet tilsvarer rundt 18,4 millioner norske kroner.

Kravene kommer to måneder etter at en rapport konkluderte med at Søfartsstyrelsen skulle ha kontrollert skipet før den katastrofale brannen som kostet 159 mennesker livet. ​​Direktøren for Søfartsstyrelsens ønsker ikke å kommentere kravet​.

Voldsoffer i Oslo ikke funnet

En mann skal ha blitt utsatt for vold på et utested i Oslo sentrum. Han er ikke funnet, men to personer er pågrepet i saken. ​ ​Oslo-politiet meldte om saken ved utestedet i Stortingsgata klokka 1.11​ i natt.

– To personer er pågrepet i denne saken. Vi har ikke kommet i kontakt med han som ble utsatt for vold, men vi jobber fortsatt med å lokalisere ham, melder operasjonssentralen.

​​Beruset mann rygget på ring 3

En polsk ​mann i 40-årene ble avslørt av vinglete kjøring samt at han rygget på ring 3 i Bærum. ​Oslo politidistrikt meldte om saken rett etter midnatt.

– Nok en promillekjører stoppet etter tips fra publikum. Denne gang inkluderte vinglingen rygging på ring 3. Vi fikk stoppet sjåføren ved Sandvika, og blåseprøven bekreftet at sjåføren var alkoholpåvirket, melder operasjonssentralen.

Overtidsseier for Wild mot Hurricanes



En utligning rett før full tid og et raskt overtidsmål ga Minnesota Wild 2-1-seier over Carolina Hurricanes. Mats Zuccarello spilte 21.35 av kampen, men fikk verken notert seg scoring eller assist.

Kampen ble spilt på Wilds hjemmebane Xcel Energy Center i St. Paul i natt norsk tid. Seiersmålet var det Alex Goligoski som sto for 1.12 ut i overtidsspillet.