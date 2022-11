40 prosent flere feil med store følger for togtrafikken

En jordfeil førte til innstilte avganger i togtrafikken i september i år. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Les mer Lukk

NTB

Siden 2020 har tallet på feil med større konsekvenser for togtrafikken økt med 40 prosent. Forklaringen ligger delvis i at tallet var lavere under av pandemien.