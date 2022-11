Scandinavian Star-brannen: 29 personer saksøker danske myndigheter

Brannen om bord i Scandinavian Star i 1990 kostet 159 mennesker livet. Arkivfoto: Per Løchen / NTB

NTB

29 overlevende og pårørende etter fergebrannen på Scandinavian Star i 1990 saksøker den danske Søfartsstyrelsen for til sammen 13 millioner danske kroner.

Ifølge Politiken mener de at den danske sjøfartsmyndighetens kontroll av skipet var elendig. Beløpet tilsvarer rundt 18,4 millioner norske kroner.

Kravene kommer to måneder etter at en rapport konkluderte med at Søfartsstyrelsen skulle ha kontrollert skipet før den katastrofale brannen som kostet 159 mennesker livet. Rapporten var bestilt av det danske næringsdepartementet.

Direktør Andreas Nordseth i Søfartsstyrelsens ønsker ikke å kommentere kravet overfor Politiken, og avisa har heller ikke klart å få en kommentar fra næringsminister Simon Kollerup.

450.000 hver

Advokat Mads Pramming representerer de involverte, som krever 450.000 danske kroner hver.

– Ved denne type krenkelser ligger erstatningen ifølge dommene i Menneskerettsdomstolen på mellom 250.000 og 750.000 kroner. Derfor synes vi at en erstatning på 450.000 kroner per berørt er rettferdig og innenfor rammen, sier advokaten.

Søfartsstyrelsen har hele tiden fastholdt at det ikke var deres ansvar å kontrollere skipet fordi det seilte under Bahamas-flagg, men rapporten konkluderer med at det ikke er riktig; Skipet skulle ifølge rapporten ha vært kontrollert ei uke før dødsbrannen.

Flest nordmenn

Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo-Frederikshavn 1. april 1990. Natt til lørdag 7. april brøt det ut brann. Brannen startet trolig ved 2-tiden. De første meldingene gikk ut på at alle var reddet. Noen timer senere ble det klart at et stort antall mennesker ikke hadde kommet seg ut.

Skipet ble trukket til Lysekil i Sverige, der de omkomne ble hentet ut og identifisert. De fleste omkomne var norske.

Under den første etterforskningen ble det funnet mangler ved redningsutstyret om bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble i 1991 dømt til korte straffer.

Lastebilsjåfør

En ny etterforskning av saken ble satt i gang i 2014 for å avklare om de mange brannene om bord var påsatt og undersøke mistanker om forsikringssvindel. Saken ble henlagt av politiet i 2016 på grunn av mangel på bevis.

En dansk lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som skyldig i brannstiftelse. Politiet mener imidlertid det ikke kan fastslås at han var gjerningsmannen, selv om det var grunnlag for mistanke.