Politiet advarer om glatte veier i vest

Vest politidistrikt advarer om glatte veier flere steder etter at temperaturen sank flere steder på Vestlandet natt til lørdag.

NTB

– Folk må være veldig obs, og det gjelder spesielt områder som ligger i skygge. Det er nok litt lokalt, alt etter hvordan fukt har lagt seg, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til NRK.

Han gjør det klart at sesongen for sommerdekk er over.

En sjåfør på Fylkesvei 55, mellom Sogndal og Hafslo, var blant dem som fikk en smertelig erfaring med det glatte føret. Bilen snurret rundt og ble liggende på taket. Politiet opplyser til NRK at sjåføren kom seg ut av bilen på egen hånd med noen mindre skader.