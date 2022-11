To LO-forbund kan bli slått sammen

NTB

Når Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) holder landsmøte 19.–22 november, behandles et forslag om å starte en sammenslåingsprosess med Industri Energi.

De to forbundene har hatt samtaler i forkant av FLTs landsmøte, skriver FLT i en pressemelding.

– Industri og Energi har kommet oss i møte, og vi ber landsmøtet om mandat til å gå videre med prosessen for å se på muligheten for å skape et nytt forbund, sa forbundsleder Ulf Madsen i sin åpningstale til landsmøtet.

De to forbundene har til sammen 78.000 medlemmer.

Industri Energi mener en sammenslåing vil bidra til å styrke fagbevegelsen.

– Det er gledelig at vi har en mulighet til å styrke fagbevegelsen sammen. Skal vi bevare den norske modellen, må vi styrke de viktige områdene hvor vi organiserer i dag, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i sin hilsningstale.