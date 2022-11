Leteaksjon etter savnet kvinne i Molde

NTB

En kvinne i Molde er savnet, og det har pågått en leteaksjon i hele natt. Politiet ber om tips.

Ved 12-tiden fredag kveld satte politiet i gang en leteaksjon på Kleive i Molde. I samråd med Hovedredningssentralen (HRS) hadde de kalt ut frivillige letemannskaper, skrev politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Lørdag morgen, ved 7.30-tiden melder politiet at hun fortsatt ikke er funnet, og at leteaksjonen pågår for fullt.

Politiet ber de som eventuelt kan ha sett kvinnen om å ta kontakt på telefon: 02800. Kvinnen skal være i 50-årene og ha kort, grått hår. Hun skal være iført en lang, lys blå vinterjakke og svart bukse.

Politiet ber også om at folk i nærområdet sjekker tomtene, garasjene og uthusene sine.