Foto: Per Løchen / NTB

NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 19. november.

Felling av årets juletre til London

Lord Mayor of Westminster, Hamza Taouzzale, og den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood, er med ordfører Marianne Borgen inn i Nordmarka for den årlige tradisjonen med å felle årets juletre som skal til London. Mens de tar seg en krus skogskaffe, synger skoleelever for deltakerne.

Pepperkakebyen i Bergen åpnes

Bergens ordfører Linn Kristin Langley Engø foretar den tradisjonelle, offisielle åpningsmarkeringen av pepperkakebyen.

Verdens toalettdag

Lørdag er det verdens toalettdag. Dagen markeres hvert år for å sikre at alle skal ha trygge sanitærforhold innen 2030.

Klimatoppmøtet i Egypt

FNs klimatoppmøte COP27 fortsetter på overtid i Sharm el-Sheikh i Egypt. Mange uløste spørsmål og vanskelige stridstemaer gjør at møtet varer lenger enn planlagt.

EUs frist til Ungarn utløper

Ungarn har frist til lørdag med å gjennomføre tiltakene EU-kommisjonen har satt som vilkår for å utbetale 7,5 milliarder euro fra EU-budsjettet.

Kongsvinger møter Sandefjord

Kongsvinger spiller mot Sandefjord klokka 16 i en kvalifiseringskamp til eliteserien i fotball. Sandefjord vant den første kampen 4-0.