Båtmigranter fra Ocean Viking får komme til Norge

Norge tar imot båtmigranter fra Ocean Viking. Den norske båten har skapt diplomatisk krangel i Europa, og EU innkaller til krisemøte. Her ankommer skipet havna i Toulon i Middelhavet sist fredag. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

Norge tar imot båtmigranter fra Ocean Viking. Den norske båten har skapt diplomatisk krangel i Europa, og EU innkaller til krisemøte.

– Regjeringen har besluttet at Norge skal tilby relokalisering fra skipet Ocean Viking, bekrefter statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet til TV 2.

Frankrike lot den norskeide båten legge til havn i Toulon sist uke. Det skjedde etter at fire land hadde nektet å ta den imot; Italia, Hellas, Kypros og Malta. Båten driftes av organisasjonen SOS Méditerranée.

I alt 234 flyktninger og asylsøkere var om bord i skipet. Migrantene var reddet opp av vannet på flukten over Middelhavet.

Til sammen 57 av dem er barn. Etter 19 dager under vanskelige forhold skal det ha vært fare for liv og helse for noen av dem.

– Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet, skriver Vad Petersson i en epost til TV 2.

Han understreker at grunnen til at Norge vil ta imot tjue migranter fra Ocean Viking, er den ekstraordinære humanitære situasjonen.