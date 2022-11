Mann varetektsfengslet i Bergen, siktet for grove trusler

NTB

En 27 år gammel mann er varetektsfengslet i fire uker i Bergen, siktet for grove trusler mot en navngitt kvinnelig artist.

Mannen ble pågrepet av politiet denne uka og fremstilt for fengsling i Hordaland tingrett fredag formiddag. Hans forsvarer, advokat Maren Østbø, ønsker ikke å kommentere saken overfor Bergens Tidende.

Ifølge fengslingsavgjørelsen skal han ha sagt til politiet at han skammer seg over ikke å ha drept noen, at han ikke er kommet til dette punktet, men at han føler det er uunngåelig. Etter det avisa kjenner til, er siktede hjemmehørende på Østlandet.

27-åringen «opplyser at han er i Bergen for å oppsøke en kjent navngitt artist med antatt bosted i Bergen, og har forklart seg utvetydig om hans tanker om voldsbruk mot henne», fremgår det av kjennelsen.

Retten mener han er i stand til å handle i tråd med tankene og ideene som dukker opp.