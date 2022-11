Kjendis-ulv sto bak angrep på husdyr i Aurskog-Høland

NTB

Ulven som omtales som Setten-hannen, har stått bak angrep på sau og storfekalv i Aurskog-Høland og Nes kommuner i Viken fylke.

Hannen ble blant annet omtalt av tidligere miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) som «Norges viktigste ulv» da den ble flyttet fra Koppang i Østerdalen til Trøsken-området i Østfold i januar i fjor, skriver Rovdyr.org.

Setten-hannen er en immigrerende ulv fra den finsk-russiske populasjonen, og det er innavlssituasjonen blant ulver i Norge og Sverige som gjør at den har fått status som genetisk viktig.

Ulven er også tidligere blitt flyttet, i november 2019, fra Engerdal til et område i Kongsvinger. Den gang for å unngå at den skulle fortsette å gjøre skade på tamrein.

I og med at hannen har hatt tilhold flere ulike steder, har også navnet forandret seg. Ulven har også vært omtalt som Elgå-hannen, Deisjø-hannen og med det langt mer folkelige kallenavnet «Super’n».