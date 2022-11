Foreldrene til Birgitte Tengs mener fremdeles dommene mot fetteren er riktige

NTB

To uker ut i rettssaken mot 52-åringen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, er ikke foreldrene hennes overbevist om at riktig mann er tiltalt.

Foreldrene har så langt fulgt mesteparten av rettssaken mot 52-åringen fra en annen sal i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Torsdag forklarte polititjenestemann Lars Grindheim seg i retten, og aktoratet la da fram notatene han daglig skrev mens han var bisitter for Kripos-etterforskerne som avhørte fetteren vinteren og våren 1997.

– Foreldrene er i utgangspunktet overbevist om at dommene mot fetteren, også erstatningsdommen fra 1998, er riktige. Under opplesningen fra notatene fikk de på nytt begrunnelse for hvorfor de dommene ble avsagt, sier foreldrenes bistandsadvokat John Christian Elden til Nettavisen fredag.

Elden sier at opplesingen av politimannens notater var vanskelig for foreldrene og sier dette brakte dem 25 år tilbake i tid. De opplever at det i den pågående rettssaken føres mer beviser knyttet til fetteren enn til 52-åringen som er tiltalt.

– Foreldrene er så langt ikke overbevist om at det er riktig mann som er tiltalt i saken, sier Elden til NTB.

Ikke del av etterforskningen

Statsadvokat Thale Thomseth sier at opplesingen av politimannens notater skjedde nå fordi han samtidig skulle vitne om da Birgitte Tengs ble funnet drept. Påtalemyndigheten understreket allerede i innledningen av rettssaken at fetteren ikke er en del av den nye etterforskningen.

Saken mot 52-åringen er hektet på funn av hans DNA på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Den pågående rettsprosessen har ennå ikke behandlet dette beviset.

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, sier til Nettavisen at det burde være enkelt for foreldrenes bistandsadvokater å forklare at fetteren aldri skulle vært dømt, og at det skjedde etter at han avga en falsk tilståelse.

– En av årsakene kan være at man ikke vet hvilke motiv bistandsadvokatene bruker når de forklarer seg om fetteren til sine klienter. De har begge tidligere vært forsvarere for han som nå er tiltalt.

Tilsto og trakk forklaringen

Den 19 år gamle fetteren tilsto, etter 180 timers avhør, å ha drept Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995 selv om han ikke kunne huske noe om det. Ingen tekniske bevis knyttet ham til drapet.

Han trakk senere forklaringen, men ble likevel funnet skyldig i tingretten og dømt til 14 års fengsel. I lagmannsretten ble han frikjent, men dømt til å betale erstatning til foreldrene ettersom reglene for sivile krav er lavere enn i straffesaker. Først 4. november i år ble fetteren frikjent i denne saken.