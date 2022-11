NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 18. november.

Ny rakettest i Nord-Korea

Nord-Korea har gjennomført test av en ballistisk langdistanserakett, ifølge opplysninger fra generalstaben i Sør-Korea og japanske myndigheter. Raketten ble skutt opp ved 10.15-tiden i formiddag lokal tid fra et område nær den nordkoreanske hovedstaden, med kurs østover.

Japans statsminister Fumio Kishida sier at raketten antas å ha landet innenfor landets økonomiske sone, i havet vest for Hokkaido, en region lengst nord i Japan. Han kaller rakettesten «fullstendig uakseptabel».

COP27 ennå ikke i mål

Chiles miljøvernminister Maisa Rojas sier at forhandlerne gjør fremgang i samtalene på FNs klimakonferanse i Egypt. Hun forteller at et tilbud fra EU om klimafinansiering «ser lovende ut», men legger til at mye arbeid gjenstår. COP27-møtet varer til i dag, men egyptiske myndigheter har gitt deltakerne beskjed om at det kan forlenges gjennom helgen hvis nødvendig.

Delegater har sagt at flere vanskelige saker gjenstår og at de ligger etter tidsskjemaet.

USA mener Saudi-Arabias kronprins må få immunitet

USAs president Joe Biden mener at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman bør beskyttes mot søksmål etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Khashoggis forlovede leverte inn søksmål mot kronprinsen i 2020, to år etter drapet, og vil at saken skal føres i USA.

Anmodningen fra Bidens administrasjon er ikke bindende. Til slutt er det en dommer som skal ta stilling til om kronprinsen skal få immunitet. Men Biden-administrasjonens forespørsel er uansett ventet å bli møtt med kritikk fra både menneskerettighetsorganisasjoner og mange kongressrepresentanter i USA.

Uvanlig mange byttet strømselskap

I september og oktober vart det uvanlig mange som valgte å bytte strømleverandør, ifølge tall fra Statnetts datterselskap Elhub. Mens det var drøyt 50.000 som byttet strømleverandør i august, lå tallet litt over 77.000 i september, skriver Finansavisen. Det er en økning på 54 prosent. I oktober var det noen færre «utro» strømkunder, men de snaut 75.000 som byttet leverandør er også langt flere enn vanlig.

Fagforbund vil ikke kritisere laksepermitteringer

Mens laksenæringen krangler med regjeringen om forslaget til lakseskatt, er det sendt ut permitteringsvarsel til rundt 1.300 ansatte i næringen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som organiserer mange i fiskeindustrien, har forståelse for at dette skjer, skriver Klassekampen.

– Nå er det vanlig med sesongpermitteringer i denne bransjen, men ikke i det omfanget vi ser nå, sier forbundssekretær Yngve Hansen i NNN.

Hjemmetap for Zuccarellos Wild

Minnesota Wild og Mats Zuccarello tapte 6–4 hjemme for Pittsburgh Penguins i natt norsk tid. Det ble målløst for nordmannen, men han sto for en assist i sluttsekundene.