Distriktspolitisk talsperson støtter Hermstad i MDG-lederkampen

NTB

Distriktspolitisk talsperson i MDG, Tommy Reinås, mener Arild Hermstad er riktig person til å ta over ledervervet i partiet etter Une Bastholm.

– Jeg ønsker Arild som permanent partileder fordi han har tydelige visjoner for MDG og for Norge, sier Reinås.

Neste helg er det ekstraordinært landsmøte i MDG, og to kandidater har meldt seg til lederkampen etter at Une Bastholm trakk seg i august: Kristoffer Robin Haug og Arild Hermstad.

Likevel er Reinås klar i sitt valg.

– Arild er riktig person for å forene by og bygd, som er særlig viktig for meg som distriktspolitisk talsperson når vi nå skal bygge partiet videre og få økt oppslutning i landets kommuner, sier han.