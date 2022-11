Partitopper om økende fattigdom: – Uholdbart for en Ap-regjering

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er blant Ap-toppene som nå sier fra om at partiet ikke kan leve med at folk sliter med å få råd til mat. Foto: Ketil Bjærke / NTB

NTB

Regjeringen kan ikke leve med at flere sliter med å få råd til mat, sier flere store Arbeiderparti-navn med Oslo-byrådsleder Raymond Johansen i spissen.

– Det er en kjempeutfordring at køene for å få mat øker. Vi bidrar med kortsiktige løsninger som gir matsentralene mat, og vi gjør det av anstendighet. Men sosialdemokratiet, eller landet for den saks skyld, kan ikke ha det slik at folk ikke har råd til mat, sier Johansen til VG.

Partiet har tatt selvkritikk for at det ikke stilte med en eneste representant under NRK-programmet Debatten tirsdag. Der var økende fattigdom og dårlig råd tema.

Blant dem som beklaget på partiets vegne var stortingsrepresentant Tuva Moflag, som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Folk kjenner på en utrygghet i hverdagen sin. Det går på om de har råd til å ha det varmt hjemme hos seg, om de har råd til å sette mat på bordet den siste uka før lønningen kommer og om de har råd til å kjøpe nye vinterklær til ungene sine. Det må vi gi folk tryggheten tilbake på, sier hun, og svarer nei på spørsmålet om regjeringen kan leve med at det er vanlige folk som er kalde og sultne.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen sier man vil prioritere kampen mot fattigdom i byens budsjett.

– Når vi har kommet i en situasjon der par med to barn og full jobb ikke får endene til å møtes, så må vi gjøre noe med det. Det er ganske skremmende. Jeg synes vi må gjøre mer, sier ordføreren.