Antonsens advokat: – Lei seg for at mennesker som han har såret blir hetset

NTB

Den rasismeanmeldte komikeren Atle Antonsen synes hetsing av personer han har såret er forkastelig, sier hans talsperson, advokat Marianne Klausen.

Antonsen er opptatt av at ingen skal synes synd på ham, sier hans talsperson, advokat Marianne Klausen.

– Han har erkjent at det er en viktig oppgave å forstå hvordan han framstår for andre, og forandre sin væremåte, sier Klausen til NTB.

– Ingen skal synes synd på ham nå



På grunn av det store medietrykket svarer advokaten nå for Antonsen i mediene.

Onsdag skrev samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali på Facebook om en episode hun nå har politianmeldt Antonsen for, som skjedde på utestedet Bar Boca i Oslo for få uker siden. Komikeren er anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd, og saken er ferdig etterforsket av politiet.

Minst én annen person har beskrevet en episode med komikeren, men denne er ikke politianmeldt og ligger lenger tilbake i tid.

– Antonsen er opptatt av at ingen skal synes synd på ham nå. Han har såret andre, og det er de som fortjener den sympatien, sier Klausen.

– Forkastelige kommentarer



Antonsen går også ut mot hetsende kommentarer mot Jirde Ali i kommentarfelt og på direktemeldinger. Flere aviser måtte stenge sine kommentarfelt om saken. I Aftenposten beskrives meldinger som samfunnsdebattanten har fått personlig.

– Han har merket seg kommentarene. Han er oppriktig lei seg for at mennesker som han har såret, opplever å bli hetset på det groveste i det sosiale medier. Han synes det er forkastelig at noen tar hans oppførsel til inntekt for sitt syn og sine meninger, sier Klausen.

Antonsen har heller ikke gjort seg noen tanker om framtidige TV- og radioopptredener, utover at han har bedt om fritak fra P4-programmet Misjonen.

– Han er opptatt av å ta innover seg hvordan han har opptrådt og er blitt oppfattet av andre. Det er hovedfokuset per nå.