NTB

Det er forsinkelser på Gardermobanen ved Oslo lufthavn som følge av strømproblemer torsdag kveld. Det er ukjent hvor lang tid det vil ta å rette opp feilen.

Bane Nor opplyser at de jobber med å rette opp problemene, men at de ikke vet hvor lang tid det vil ta.

Forsinkelsene rammer SJ Norge Regiontog Oslo S mellom Trondheim S, Flytoget, L12, R10 og R11.