To fløyet til sykehus etter kollisjon i Troms

NTB

To personer er fløyet med luftambulanse til sykehus etter en kollisjon mellom to biler på Finnsnes i Troms.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver politiet.

– To biler har kollidert etter at den ene forsøkte å unngå elg. Totalt fem personer i bilene. Flere er skadd. Ukjent skadeomfang, skriver politiet.

I en oppdatering melder politiet at det er to personer som er fløyet til sykehus i luftambulanse. Skadeomfanget er fortsatt ukjent for disse.

– I tillegg er to personer med lettere skade sendt til legevakt på Finnsnes. Veien er åpnet. Politiet har startet etterforskning for å finne årsaken til ulykken, heter det i oppdateringen.