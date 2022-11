Nito krever likelønnskommisjon

Nito har sendt brev til statsrådene Marte Mjøs Persen (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) om behovet for en ny partssammensatt likelønnskommisjon. Her Nito-president Trond Markussen. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Nito har sendt brev til statsrådene Marte Mjøs Persen (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) om behovet for en ny partssammensatt likelønnskommisjon.

En slik kommisjon har vært nedsatt før, men det har nå gått 14 år siden kommisjonen la fram sine funn og forslag til tiltak.

– Vi må være ærlige på at forrige rapport aldri ble fulgt opp, og situasjonen er så å si like ille i dag. Det tar for lang tid å tette lønnsgapet hvis vi fortsetter slik. Vi har derfor bedt regjeringen nedsette en ny kommisjon som kan foreslå nødvendige tiltak for framtiden, sier president Trond Markussen i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito).

Organisasjonen mener at kommisjonen bør se nærmere på årsakene til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og nødvendige tiltak. En kommisjon kan bidra til å identifisere treffsikre tiltak og komplettere systemene for lønnsdannelse.

Markussen understreker at en ny rapport fra en slik kommisjon må få konsekvenser og ikke bare havne i en skuff.

– Norge er kanskje et av verdens mest likestilte land, men vi har også forbedringspotensial. Vi kan ikke fortsette å godta at vi har såpass store lønns- og pensjonsforskjeller i arbeidslivet, sier Markussen.