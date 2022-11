Beinrester i Bergen tilhører trolig mann – knyttes ikke til savnetsaker

NTB

Politiet i Bergen har fått indikasjoner på at beinrestene som ble funnet i en kum ved en gravplass i byen, stammer fra en mann. Funnet ble gjort i oktober.

– Beinet har et mannlig DNA. Det kan ikke knyttes til noen kjente savnetsaker, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar til Bergensavisen.

Det er samtidig en foreløpig konklusjon, og politiet vil ta en ny runde for å være helt sikre. Teorien er imidlertid styrket om at beinet på en eller annen naturlig måte har forflyttet seg fra en gravplass i området – for eksempel Solheim gravplass, som ligger like ved funnstedet.

Det var i forbindelse med renhold av en kum at man fant beinrester 27. oktober. Saken havnet rutinemessig hos politiet fordi det er uoppklarte savnetsaker i distriktet.

