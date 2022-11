Anklage fra CP-rammet mot Atle Antonsen: – Jeg trenger hjelp

– Jeg er forferdelig lei meg, sier Antonsen til ABC Nyheter.

Johannes Hellemo Loftsgaard (26) var stor fan da han møtte Atle Antonsen under Gullruten-festen i 2016.

Loftsgaard har cerebral parese og sitter i rullestol, og forteller på Facebook om et møte som for ham ble alt annet enn hyggelig.

Det skal ha begynt med at Antonsen sa: «Hvorfor sitter du i den stolen der, din jævla grønnsak?». Deretter skal han ha spurt hvorfor Loftsgaard «ikke bare kan reise meg opp og gå som normale folk?»

Så tar han, ifølge Loftsgaard plutselig tak i rullestolen og begynner å «rulle meg med ganske stor fart mot trappen ned til første etasje. Mens han gjør dette, sier han 'Nå skal jeg rulle deg ned trappa, så får vi se hvordan det går'. Jeg begynner å bli stressa, og svarer «Neinei, ikke gjør det». Han bråstopper like ved avsatsen, og begynner å le».

Antonsen: – Forferdelig lei meg

«Det er virkelig vondt å høre at han ser tilbake på vårt møte som ubehagelig. Jeg husker dette godt, og jeg har tenkt på dette flere ganger i ettertid som et fint og genuint møte. Full var jeg på ingen måte. Han var en ung og blid gutt som ønsket å ta et bilde med meg, og han sa at han var stor fan av det jeg driver med. Da tenkte jeg at jeg skulle tulle litt med ham, noe jeg trodde han kom til å sette pris på», skriver Atle Antonsen i en tekstmelding til ABC Nyheter.

Han fortsetter:

«Jeg er forferdelig lei meg for at jeg har såret nok en person med oppførselen min. Jeg vet ikke helt hva mer jeg kan si. Men jeg trenger nok hjelp til å finne ut hvorfor det ender slik noen ganger».

Lo med



Johannes Hellemo Loftsgaard skriver på Facebook at han ikke reagerte da hendelsen fant sted, men gir uttrykk for at episoden Sumaya Jirde Ali (25) denne uka beskrev med Atle Antonsen som full og truende og rasistisk på et utested i Oslo. Der og da skal han ha ledd med, og til og med takket Antonsen for at han turde å tulle med en funksjonshemmet.

«Når jeg har fortalt andre om hendelsen har de reagert, men jeg har forsvart ham fordi jeg har vært så stor fan. Det var først når Sumaya Jirde Ali fortalte om sin opplevelse, at jeg klarte å se ordene og handlingene for det de faktisk var», skriver Loftsgaard på Facebook.

«Som han sier så lo han og koste seg, det var mitt helt klare inntrykk da. Og jeg fikk også et klart inntrykk av at de han var sammen med syntes det samme. Og det bekreftet de med latter og stemning og direkte tilbakemelding både da, og i tekstmelding dagen etter hvor han takket meg for at jeg hadde gjort dette for ham», skriver Antonsen til ABC Nyheter.