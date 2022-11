Høyesterett avslår anken til 35-åring – dommen på 19 år blir stående

Den 35 år gamle mannen som ble dømt til 19 års fengsel for drapene på et hospits i Bergen i 2020, får ikke sin sak behandlet i Høyesterett. Her fra de kriminaltekniske undersøkelsene ved hospitset.

NTB

Den 35 år gamle mannen som ble dømt til 19 års fengsel for medvirkning til drapene på et hospits i Bergen i 2020, får ikke sin sak behandlet i Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg har avslått anken hans. Dommen på 19 års fengsel er dermed rettskraftig, bekrefter statsadvokat Benedicte Hordnes ved Hordaland statsadvokatembeter overfor Bergensavisen.

35-åringen fikk samme straff som en 59 år gammel mann som var den som drepte et kjærestepar i Møllendalsveien natt til 12. januar for to år siden.

Mens 59-åringen godtok straffen, har 35-åringen hele tiden nektet straffskyld for medvirkning til drap. Han har fortalt at han fikk vite om drapene i etterkant.

I juni konkluderte imidlertid Gulating lagmannsrett med at hans medvirkning både var nødvendig og sentral for at drapene ble utført.

En 25 år gammel mann ble frikjent for medvirkning, men ble sammen med 35-åringen dømt til å betale nær 1,4 millioner kroner i oppreisningserstatning til de etterlatte.

I Hordaland tingrett i fjor ble ytterligere to menn i 30-årene som tilsto å ha hjulpet til med å ødelegge spor etter at drapene ble begått, dømt til henholdsvis ett år og fire måneder i fengsel og 96 timers samfunnsstraff.