Norge i dialog med EU om å bidra til opplæring av ukrainske soldater

Norge er i dialog med EU om å bidra til unionens nye treningsopplegg for ukrainske soldater. Norske instruktører fra Heimevernet og Hæren bidrar alt til å lære opp ukrainske soldater gjennom Operasjon Interflex i Storbritannia.

NTB

Regjeringen er i samtaler med EU om et norsk bidrag til EUs nye treningsopplegg for ukrainske soldater, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Mandag denne uken ble det bekreftet at EU oppretter et nytt, militært treningsoppdrag for ukrainske soldater.

– Regjeringen er i samtaler med EU om et norsk bidrag til denne operasjonen, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun holdt sin halvårlige EØS-utredning for Stortinget torsdag morgen.

I første omgang skal 15.000 ukrainere få opplæring i Polen og Tyskland. Danmark er blant landene som har sagt seg villig til å bidra i treningsopplegget. Sverige vurderer det samme.

Opplæringen går i gang om et par uker, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell mandag.

EUs utenrikstjeneste har tidligere bekreftet overfor TV 2 at Norge er velkommen til å bidra i det nye militæroppdraget.