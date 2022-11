Bonde fant Tengs død: – Tenkte «Gud, det er et menneske som ligger her!»

NTB

Bonden som fant nabojenta Birgitte Tengs drept om morgenen 6. mai 1995 er fremdeles svært kritisk til politiets etterforskning.

27 år etter at han fant nabojenta liggende drept i terrenget vitnet bonden i Haugaland og Sunnhordland torsdag. I motsetning til de andre vitnene som så langt har forklart seg i saken, mente 66-åringen at han hadde godt minne av morgenen.

– Jeg tror jeg husker veldig mye av det, for det har likesom brent seg fast, sa bonden i retten.

Åpen grind

Bonden forklarte at han var ute og kjørte på Gamle Sundveg på morgenen 6. mai 1995 da han oppdaget at en grind inn til et beiteområde sto åpen.

– Jeg stoppet og lukket grinda, og da så jeg at noe var slept på veien, og det lå blod der, fortalte mannen.

Bonden trodde først at det kunne være en sau som hadde blitt påkjørt, og som hadde slept seg videre.

Han fulgte blodsporet gjennom grinda og inn på beiteområdet.

«Gud, et menneske»

– Da så jeg leggene og tenkte «Gud, det er et menneske som ligger her!», sier bonden.

Bonden fortet seg da hjem og ringte til politiet.

– Jeg har tenkt mye på at jeg ikke så om mennesket var dødt, og at jeg burde ha sett etter det før jeg ringte, sier mannen.

Han sier at han følte at meldingen først ikke ble tatt på alvor.

– Jeg sa til politiet at de måtte slå full alarm, men det virket som om de trodde det var tulleringing, sier mannen.

Hentet plast

Etter hvert kom likevel politiet. Det er fra tidligere kjent at bonden ringte klokken 9.45, mens politiet var framme rundt klokken 10.

Bonden ble med politiet til åstedet og ble etter hvert spurt om han ville se den avdøde som lå der.

– Da jeg kikket, ville jeg ikke tro at det var Birgitte som lå der. Jeg ble kvalm og holdt på å kaste opp, sier mannen.

Han fortalte at han hjalp til med å hente plast som polititjenestemennene brukte til å dekke til området.

– Det var så viktig med denne plasten for å sikre blod og hår og jeg vet ikke hva, så jeg gjorde det, fortalte mannen.

Bonden bor ikke langt unna der Birgitte Tengs vokste opp, og han sier at han hadde kjent Tengs siden hun var liten. Birgitte var bestevenninne med niesen hans, som bodde like ved funnstedet, og han omtalte henne som «en av oss».

Kritiserte politiet

Under vitnemålet torsdag rettet han krass kritikk mot den innledende etterforskningen av drapet. Med referanse til at han selv hadde vært med på dyreslakting, mente han drapet måtte ha skjedd kort tid før han fant den døde klokk 9.45 om morgenen.

Da han fikk vite at politifolk hadde vært der ved 4-tiden om natten og sett blodsporet i veien, reagerte han på at de konkluderte med at det dreide seg om tjuvslakt av sau.

– Politiet sier det har hørt om mye tjuvslakting. Jeg er tredje generasjon som har dyr langs Gamlevegen, og vi har aldri opplevd at det vært noe dyr som har blitt tjuvslaktet der, svarte bonden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politi på Gamle Sundsveg der Birgitte Tengs ble drept i 1995. Les mer Lukk

Videre var han kritisk til presisjonen til politifolkene som avhørte ham.

– Du måtte følge med for å få det riktig. Da de skulle lese opp det var skrevet fra avhøret, var jo det noe helt annet enn hva jeg hadde sagt, så jeg måtte jammen følge med, svarte mannen.

Han husket at det var latter og høy stemning på lensmannskontoret selv om han var inne som et nærstående vitne i en alvorlig drapssak.

– Jeg ble enormt provosert. Det var like før jeg reiste meg opp for å fortelle dem hva jeg syntes om det, sa han.