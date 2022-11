Likelønnsdagen: I dag har menn tjent like mye som kvinner gjør i hele år

Sykepleiere er en av gruppene som Unio mener må få bedre lønn, for at lønnsgapet mellom kvinner og menn skal bli mindre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

I dag markeres likelønnsdagen, som et symbol på at menn i gjennomsnitt har tjent det kvinner vil tjene i løpet av hele året.

Likelønnsdagen i år er lagt til 17. november, fordi kvinner i gjennomsnitt tjener 87,9 prosent av det menn tjener i år, skriver arbeidstakerorganisasjonen Unio i en pressemelding.

De skriver at lønnsgapet mellom kjønnene i hovedsak skyldes at høyt utdannede kvinner jobber i andre yrker og sektorer enn menn. Kvinnedominerte yrker i offentlig sektor har nemlig gjennomsnittlig lavere lønnsnivå enn mannsdominerte yrker i privat sektor.

– En diskriminerende brist

Unio består av 14 fagforbund for personer med høyere utdanning, som sykepleiere og lærere.

De mener måten lønnsoppgjørene blir gjennomført på gjør det vanskelig å tette lønnsgapet.

– Det er en diskriminerende brist ved den norske modellen at offentlige ansatte med høyere utdanning taper i forhold til ansatte i privat sektor med like lang utdannelse, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio i pressemeldingen.

De norske lønnsoppgjørene er nemlig basert på den såkalte frontfagsmodellen. Modellen innebærer at deler av den konkurranseutsatte industrien forhandler først, og at oppgjøret LO og NHO kommer fram til i disse forhandlingene utgjør rammen for de andre lønnsoppgjørene.

– Det er ikke til å komme forbi at den strenge praktiseringen av frontfaget hindrer likelønn for utdanningsgruppene, sier Rønning-Aaby.

Vil ha plan for lønnsøkning

Rønning-Aaby påpeker at årets lønnsoppgjør for Unio ble noe bedre enn de siste årene, men mener ikke økningen er stor nok.

Derfor mener han regjeringen må stille krav til partene i arbeidslivet om en forpliktende opptrappingsplan for lønningene i offentlig sektor.