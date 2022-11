Hadeland Glassverk unngår permitteringer

Med lavere strømpriser ligger Hadeland Glassverk an til å slippe å stenge flere ovner. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Tidligere i høst stengte Hadeland Glassverk en av sine tre ovner og sa dyr strøm kunne føre til permitteringer. Nå avblåses faren i denne omgang.

Ledelsen ved glassverket fryktet at strømregningen som vanligvis er på 2 millioner kroner i året, kunne ende på 40 millioner kroner.

Nå har mildvær, regn og vind bidratt til fallende strømpriser, og Hadeland-eier Atle Brynestad avblåser permitteringsfaren overfor Dagens Næringsliv.

– Vi er vant med å betale 20 øre per kWh og har sagt at smertegrensen er 70 øre per kWh, sier han til avisen.

Nå håper han på fastprisavtaler som er levelige for den tradisjonsrike bedriften, som har et strømforbruk på ni millioner kilowattimer. Selskapet ser også på hvordan de kan spare strøm.

– Vi har spart en million kWh, blant annet ved å stenge ned den ene ovnen, sier Brynestad.

I tillegg er det et prosjekt på gang med å bruke en miniturbin til å få nytt liv i et gammelt kraftverk i glasshytta på Hadeland. Det kan ifølge Brynestad gi en årlig kraftproduksjon på mellom 600.000 og 700.000 kWh i året, nesten ti prosent av glassverkets forbruk.