Ny krisemåling for Ap – 16,7 prosent

NTB

Mens Arbeiderpartiet fortsetter å miste velgere, og ligger nede på 16,7 prosent, fosser Høyre fram til 31,6 på en ny måling.

Det siste tilbakeslaget for Ap kommer på Sentios novembermåling for Nettavisen.

– Aldri har vi siden oppstarten i oktober 1997 målt partiet så lavt, sier Sentios administrerende direktør Arve Østgaard til Nettavisen. Resultatet er marginalt under krisemålingen i Dagsavisen og FriFagbevegelse forrige uke, der Ap endte på 16,9 prosent.

Ap går tilbake 1,4 prosentpoeng fra oktober. Senterpartiet falt med 0,7 prosentpoeng og nærmer seg sperregrensen med en oppslutning på 4,4 prosent.

Høyre fosser derimot fram, og i Nettavisens meningsmåling oppnår de 31,6 prosent. Dermed går de mest fram av alle partier, opp 2,3 prosentpoeng fra oktober.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger:

Frp 13,4 (-0,3), Venstre 4,8 (+1), MDG 4,4 (+0,4), Krf 4,6 (+0,9), SV 10,0 (+0,7), Rødt 4,7 (-2,4), andre 5,4 (-0,6).

Høyre, Frp, KrF og Venstre ville fått til sammen 96 mandater på stortinget hvis valgresultatet ble som i målingen. 85 mandater er grensen for flertall.

Meningsmålingen ble gjennomført av Sentio for Nettavisen. Den er tatt opp før, under og etter Debatten på NRK i forrige uke, der AUF-leder Astrid Hoem tok et kraftig oppgjør med tidligere Ap-nestleder Trond Giske.

Feilmarginen i målingen er oppgitt til mellom 1,5 og 3,5 prosent.