Omdømmeekspert om Atle Antonsen: – Noe av det verste man kan anklages for

Det skal mer til for å redde Atle Antonsens omdømme enn en unnskyldning publisert på Facebook, mener eksperter.

Tirsdag kveld tok komiker Atle Antonsen (53) til Facebook for å unnskylde oppførselen sin overfor forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali (24) etter å ha blitt anklaget for rasisme og anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

På et utested i Oslo i oktober skal Antonsen ifølge Jirde Ali blant annet ha sagt at hun var «for mørkhudet til å være her». Hun anklager ham for å ha tatt tak i henne og skriver at hendelsen har etterlatt henne i sjokk.

Antonsen skriver i innlegget på Facebook at seansen var et «klønete» forsøk på å være morsom og at han nå skjønner at han må revurdere sitt forhold til alkohol.

Unnskyldningen slaktes av omdømmeeksperter.

– Å være full er ingen unnskyldning



Trond Blindheim er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd ved Høyskolen i Kristiania. Foto: Høyskolen i Kristiania Les mer Lukk

Omdømmeeksperter er klare på at det kan bli utfordrerne for Antonsen å reise seg etter rasismeanklagene og at Facebook-unnskyldningen ikke er nok.

– Han har publisert en unnskyldning på Facebook, men det er ikke så troverdig å skylde på fyll og forsøk på å være morsom. Han sier jo det at han prøvde å være morsom, men dette opplevde Sumaya Jirde Ali som et overgrep, sier omdømmeekspert og dosent ved Høyskolen Kristiania Trond Blindheim til ABC Nyheter.

Også professor ved BI og omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn gir uttrykk for at unnskyldningen ikke holder.

– Denne rasistiske oppførselen ser ut til å være en vane i det siste for menn som tror de er morsomme når de er fulle. Det er ikke morsomt, å være full er ingen unnskyldning, og hvis ryktet deres skades så fortjener de det, sier Brønn til TV 2.

Kommer Antonsen tilbake?

Blindheim påpeker at det kan ta lang tid før offentligheten ser noe til Antonsen som komiker og skuespiller igjen.



– Han blir nok borte fra offentligheten en stund nå, og det er vel med rette, sier Blindheim.



– Jeg tror mange av forestillingene han har satt opp i fremtiden avlyses. Det samme gjelder nok arrangementer han er booket til. Dette må nok vent i hvert fall et år, sier han videre.

Tror du han ender opp i rampelyset igjen, da positivt sett?

– Ja, det tror jeg, men det tar nok som sagt en stund. Nå er omdømmet hans på bunn. Å bli beskyldt for rasisme er ved siden av gjerninger som voldtekt og lignende noe av det verste man kan anklages for. Dette er en skandale, sier Blindheim.

Kan bli verre for Antonsen

Saken er etterforsket av Oslo-politiet som hatefulle ytringer og hensynsløs atferd, og er oversendt Statsadvokaten for påtaleavgjørelse. Oslo statsadvokatembete har opplyst om at svaret på om det blir tatt ut tiltale i saken, kan komme om én til to uker.

En tiltale forverrer situasjonen Antonsen er i mener Dag Inge Fjeld, høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og omdømmeekspert.

– Hvis det blir tiltale, så er ting plutselig forverret for omdømmet til Antonsen og levebrødet hans. Da vil alle kommersielle interesser vegre seg for å gjøre noe inntil det har vært en rettssak, og eventuell straff, og så videre, sier Fjeld til TV 2.