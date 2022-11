Politimenn så blodet fra Birgitte Tengs – trodde det var dyreblod

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept like ved Gamle Sundsvei i mai 1995. Foto: NTB Les mer Lukk

NTB

To politimenn på vei hjem fra vakt var de første på veien der Birgitte Tengs ble drept. De så blodsporet, men konkluderte med at det ikke kom fra et menneske.