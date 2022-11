Gro Harlem Brundtland gjør politisk comeback

Tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland har sagt ja til å stå på valg for Oslo Arbeiderparti neste år.

Tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland (83) stiller til valg i Oslo.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland bekrefter overfor Nettavisen at hun har sagt ja til å stå på valg for Oslo Ap neste år. Det betyr at hun kan bli bystyrerepresentant i hovedstaden.

– Jeg tenkte jeg får gjøre mitt lille bidrag. Thorvald gjorde det samme på min alder, sier Brundtland til Nettavisen og sikter til Thorvald Stoltenberg som døde i 2018.

I det foreløpige utkastet for nominasjonslisten er den tidligere statsminister på en 65. plass.

Arbeiderpartiet har de siste ukene opplevd nye bunnmålinger. De siste månedene har partiet ligget under 20 prosent i snitt.

– Nå må vi alle trå til i forkant av det kommende valget, sier Brundtland til Nettavisen.

Brundtland var statsminister i tre perioder på 80- og 90-tallet. Hun har også vært miljøvernminister og sjef for Verdens helseorganisasjon, WHO.