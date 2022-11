Oslo statsadvokatembeter klar med Antonsen-avgjørelse i løpet av et par uker

Tirsdag ble det kjent at Sumaya Jirde Ali har anmeldt komikeren Atle Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Saken er nå ferdig etterforsket. Foto: Terje Bendiksby / NTB

En avgjørelse om det blir tatt ut tiltale mot komikeren Atle Antonsen kan komme om én til to uker, melder TV 2.

Tirsdag ble det kjent at Sumaya Jirde Ali har anmeldt komikeren Atle Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Hendelsen skjedde på et utested i Oslo for tre uker siden.

Saken er etterforsket av Oslo-politiet som hatefulle ytringer og hensynsløs atferd, og er oversendt Statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

Onsdag morgen bekrefter Oslo statsadvokatembeter til TV 2 at svaret på om det blir tatt ut tiltale i saken, kan komme om én til to uker.