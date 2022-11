Helsedirektoratet vil se på retningslinjer for oppfølging av tidligfødte barn

Barn som er født for tidlig, har behov for hudkontakt, understreker WHO. Foto: Frank May / NTB

NTB

WHO mener hudkontakt er kritisk for å øke sjansen for overlevelse for premature spedbarn. Nå vil også Helsedirektoratet vurdere å endre sine retningslinjer.

– Retningslinjen fra WHO er aktuell også for Helsedirektoratet, sier avdelingsdirektør for spesialisthelsetjenester Torunn Janbu i Helsedirektoratet til NTB.

– Direktoratet har publisert faglige retningslinjer for oppfølging av for tidligfødte barn og vi planlegger å starte en revisjon av denne i 2023, sier hun.

Tirsdag kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med en helomvending i sine anbefalinger for tidligfødte barn. I stedet for at nyfødte barn i ustabil tilstand skal legges i kuvøse, slår WHO fast at hudkontakt tvert imot er kritisk for å øke deres sjanse for overlevelse.

– Å legge til rette for at mor og andre omsorgspersoner får være nær babyen helt fra start, uten at de atskilles, øker sjansen for overlevelse, het det i en uttalelse fra barnelege Karen Edmond i WHO.

– Spennende utvikling

Retningslinjen vil gjelde babyer som er født før 37. svangerskapsuke, veier under 2,5 kilo eller har pustevansker. Før har det vært vanlig at disse barna blir lagt i kuvøse, noe som også har vært standardpraksis i Norge.

Hittil har Helsedirektoratet diskutert hva stressreduserende tiltak kan være for tidligfødte barn i sine retningslinjer. Ifølge Janbu er det derfor spennende at WHO nå kommer med dokumentasjon av hudkontakt fra start, også for premature.

– Betydningen av hudkontakt og retningslinjen fra WHO vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for revisjon av Helsedirektoratets retningslinje, sier hun.

15 millioner spedbarn

I sine retningslinjer omtaler WHO premature fødsler som et presserende helseproblem. Hvert år fødes rundt 15 millioner premature spedbarn, noe som tilsvarer rundt en av ti fødsler.

For første gang inkluderer WHO også anbefalinger om å involvere familien i behandlingen av tidligfødte barn, deriblant en oppfordring om å la mor og barn være sammen.

Det er også første gang retningslinjene foreslår at økt støtte gis til omsorgspersoner med premature barn, blant annet lengre foreldrepermisjon, økt økonomisk støtte og hjemmebesøk.

Sist WHO oppdaterte disse retningslinjene var i 2015.