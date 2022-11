Foto: Doug Mills / The New York Times / AP / NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 16. november.

Biden tviler på at rakett ble skutt opp fra Russland

USAs president Joe Biden har holdt hastemøte med G7, EU- og Nato-ledere etter at en rakett i går falt ned i en polsk landsby der to mennesker døde. Møtet ble holdt på sidelinjen av G20-toppmøtet på Bali i dag morges lokal tid.

– Det er usannsynlig ut fra rakettens bane at den ble skutt opp fra Russland, men vi får se, sa Biden. Ifølge polske myndigheter var raketten trolig russiskprodusert, men president Andrzej Duda har understreket at det ikke er kjent hvor raketten ble skutt opp fra. Senere i dag skal Nato holde krisemøte på ambassadørnivå for å diskutere hendelsen.

Trump vil bli president igjen

– USAs comeback starter nå, sa USAs tidligere president Donald fra talerstolen i sin residens Mar-a-Lago i Florida, der han klokken 3 i natt norsk tid kunngjorde sitt presidentkandidatur til 2024-valget.

– Så fra nå av og fram til valgdagen i 2024 kommer jeg til å kjempe mer enn noen andre har kjempet før. Vi skal bekjempe de venstreradikale demokratene som prøver å ødelegge landet vårt innenfra, sa 76-åringen, som forsikret at hensikten er å unngå at tre år eldre Joe Biden blir gjenvalgt.

Netthets mot AUF-leder etter Giske-kritikk

Da Astrid Hoem nylig pekte på Trond Giske som en del av Arbeiderpartiets problem, fikk hun støtte av Jonas Gahr Støre. På nettet møtes AUF-lederen av hets, skriver Dagsavisen. I kommentarfeltene ligger det grove karakteristikker av Hoem, samt hatprat, ønsker om voldtekt og annen hets. En deal av det kommer fra personer som støtter Giske, men selv tar han avstand og sier personangrep og hets er en trussel mot demokratiet.

Resultatløst søk etter savnet fisker

Gjennom natten har det blitt søkt etter et besetningsmedlem som er savnet fra en frysetråler ved Bjørnøya. To helikoptre og et titall skip har deltatt i søket, som ble ledet av kystvaktskipet Barentshav. Hovedredningssentralen ble varslet om ulykken litt før klokken 20 tirsdag kveld. Ved 3-tiden i natt var den savnede fortsatt ikke funnet. Helikoptrene ble dimittert, mens søket fra sjøen fortsatte.

Zuccarellos Wild tapte i målfattig kamp

En assist fra Mats Zuccarello da Minnesota Wild satte sitt eneste mål hjalp lite da laget tapte 1-2 borte for Nashville Predators. Drøyt elleve minutter ut i den første perioden sørget Nino Niederreiter for 1-0 til vertene. Deretter ble det bare spilt i 44 sekunder før lagkamerat Matt Duchene la på til det dobbelte. Først et halvt minutt ut i den tredje og siste perioden reduserte Wild. Scoringen kom ved Frederick Gaudreau etter en pasning fra norske Zuccarello.