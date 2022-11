Bare 24 har fått fast opphold etter amnestiordning for ureturnerbare asylsøkere

NTB

En amnestiløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere med lang botid i Norge førte til 140 søkere. Bare 24 av dem har fått permanent oppholdstillatelse.

Inkludert en håndfull som søkte to ganger, er det 149 søknader som er behandlet. 83 har fått avslag. I tillegg til de 24 som har fått permanent opphold, har 42 fått innvilget midlertidig oppholdstillatelse, skriver Vårt Land.

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen, som i dag leder organisasjonen Mennesker i Limbo, sier løsningen er blitt for de få.

– Det må komme en varig løsning som i større grad ivaretar enkeltmennesket og menneskerettighetene, sier han.

Jørgensen etterlyser også bedre bruk av skjønn og trekker fram to saker han mener er blitt behandlet strengt. I den ene fikk en kvinne avslag fordi hun manglet fem dager på å oppfylle kravet om seksten års botid. En mann fikk avslag fordi han var bøtelagt; selv om han ikke hadde førerkort, hadde han flyttet en bil noen meter for å slippe til en brøytebil.

For mange av dem som har fått midlertidig opphold og dermed jevnlig må søke om fornying, må identiteten avklares. Det krever at de får nytt pass fra landet de opprinnelig kom fra, før de kan få varig opphold.

– Å få et nytt pass fra land som Iran, Etiopia og Eritrea er svært vanskelig, forteller Jørgensen.

Enhetsleder Torgeir Tofte Jørgensen i Utlendingsnemnda (Une) skriver i en epost at de fleste avslagene skyldes for kort botid, samt at en del ikke oppfyller alderskravet i ordningen. Noen har fått avslag fordi de er straffedømt. Han understreker at utformingen av reglene er et politisk spørsmål.