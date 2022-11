Togtrafikken oppe å gå igjen på Oslo S etter stans – må påregne forsinkelser

NTB

Det ble midlertidig stans av all togtrafikk på Oslo S onsdag kveld som følge av evakuering av togledersentralen. Reisende må belage seg på forsinkelser.

– Trafikkstyringssentralen i Oslo er evakuert. Togene står stille til situasjonen er avklart, opplyser Bane Nor ved 20.20-tiden onsdag kveld.

Pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor bekreftet kort tid senere overfor NTB at evakueringen skyldes en brannalarm.

– Det har gått en brannalarm ved togledersentralen i Oslo. Den er evakuert, og derfor er det ingen som kan styre togene og trafikken på Oslo S blir derfor rammet, forklarte Svinsås den gang.

Klokken 20.49 skriver Bane Nor imidlertid på Twitter at situasjonen er avklart og at brannalarmen var falsk.

– Heldigvis var brannalarmen falsk og mannskapene er på plass igjen etter 20 minutter. Følgeforsinkelser må påregnes.