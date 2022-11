NRK: Antonsen har bedt om å bli fritatt fra P4-program

NTB

Atle Antonsen har bedt om å bli fritatt fra radioprogrammet «Misjonen», opplyser P4.

NRK skrev om saken først.

Det skjer etter at Antonsen ble politianmeldt av Sumaya Jirde Ali for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd på et utested i Oslo. Saken er til påtaleavgjørelse etter å ha blitt etterforsket av Oslo-politiet.

– Vi har først i dag blitt kjent med denne saken via mediene, og det som beskrives er holdninger og oppførsel som er uakseptable og som vi som tar den sterkeste avstand fra. Så vidt vi forstår er saken ferdig etterforsket og sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse. Det vil nå være naturlig å avvente statsadvokatens beslutning, sier P4s programredaktør Anders Opsahl.

– Atle Antonsen har inntil videre bedt om å bli fritatt fra å sende Misjonen, og det er beslutning vi støtter ham i, sier han.

Fra før har Antonsens arbeidsgiver Discovery opplyst at de ser alvorlig på saken, men at det er for tidlig å konkludere om hvilke konsekvenser saken vil få.

«Misjonen» er et radioprogram på P4 som Antonsen har sammen med Johan Golden.