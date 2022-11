Dommeren refser mediene i Tengs-saken

NTB

Dommer Arne Vikse kritiserer mediene for å ha kontaktet vitner i Tengs-rettssaken før og etter deres forklaringer i retten tirsdag.

– Det har kommet retten for øre at vitner har blitt kontaktet av presse både i forkant og i etterkant av forklaringene sine, og de har gitt uttrykk for at de ikke synes det er greit. Særlig det å kontakte vitner i forkant av forklaringen må jeg reise en pekefinger mot, sier dommer Arne Vikse i retten.

Tre barndomsvenninner av Birgitte Tengs har tirsdag vitnet i rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett mot 52-åringen som er siktet for å ha drept Tengs i 1995.

– Det er vanskelig nok for vitnene å møte her i retten og gi forklaring, og det å i tillegg ha presse på seg gjør det ekstra krevende, sier han.