Ingen pågrepet etter væpnet ran av bensinstasjon i Oslo

Tirsdag formiddag var fortsatt ingen pågrepet for ranet av en bensinstasjon på Ullern i Oslo mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Tirsdag formiddag var fortsatt ingen gjerningsperson pågrepet etter at en bensinstasjon på Ullern i Oslo ble utsatt for et væpnet ran mandag kveld.