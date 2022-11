Vollen-drapet: Forvaring gjøres om til tvungent psykisk helsevern

NTB

Den tiltalte for drapet på en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker er i lagmannsretten dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Dommen er i tråd med påstanden fra både aktor og forsvarer, ifølge NRK.

Bakgrunnen for at saken igjen har vært oppe for retten, er at det nå er enighet om at den da 15-årige jenta var psykotisk under drapet på miljøarbeider Anna Kristin Gillebo Backlund på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker tirsdag 28. oktober 2014.

Første forvaring for barn

Hun skulle dermed ikke ha vært kjent tilregnelig og dømt til forvaring. Det var første gang i Norge at et barn ble dømt til denne tidsubestemte straffen.

De sakkyndige har konkludert med schizofreni, den mest alvorlige formen for psykose.

– Hun har altså gjort det, men kan ikke straffes, sa aktor, statsadvokat Erik Førde, i sin prosedyre.

Siden dommen har tiltalte byttet juridisk kjønn og tiltales nå som en 23 år gammel mann.

Ingen overraskelser

Til Budstikka sier mannens forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, at det ikke er noen overraskelser i dommen.

Advokat Cecilie Nakstad er forsvarer i saken.

– Det er lagt til grunn, som anført av meg, at han sannsynligvis har vært schizofren siden elleveårsalderen, at han var det på drapstidspunktet, og at han fortsatt er det, sier Nakstad.

Ifølge forsvareren er retten også enig i at mye tyder på at mannen er feilbehandlet i en årrekke.

Kan forlenges etter tre år

Den gjenopptatte rettssaken startet onsdag 2. november i Eidsivating lagmannsrett, satt i Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo, og ble avsluttet med prosedyrer på dag tre.

Tvungent psykisk helsevern kan ilegges for maksimalt tre år, men kan forlenges ved ny dom dersom det fortsatt er nødvendig av hensyn til samfunnsvernet.