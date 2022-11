NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 15. november.

G20-toppmøtet er i gang

Indonesias president Joko Widodo har sparket i gang G20-toppmøtet på Bali. I åpningstalen i natt advarte han mot global splittelse og sa at verden må unngå «en ny kald krig».

Widodo sa også til verdenslederne at «vi må gjøre slutt på krigen» – en henvisning til Russlands krig i Ukraina. Russlands president Vladimir Putin er ikke til stede på møtet. I stedet har han sendt utenriksminister Sergej Lavrov for å representere landet.

Venstre vil fjerne BSU

Venstre vil spare snaut 1 milliard kroner ved å fjerne boligsparing for ungdom (BSU) i sitt alternative budsjettforslag tirsdag, sier Unge Venstres Ane Breivik.

– Ordningen premierer de som allerede har mest fra før. Den er urettferdig og usosial og hjelper ikke de som virkelig sliter med å komme inn på boligmarkedet, sier hun. Partiet vil også foreslå å heve frikortgrensen for inntektsskatt og øke studiestøtten, noe som anslås å koste snaut 1,2 milliarder.

Færre gårdsbruk – like stort areal

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at 36.299 landbruksbredrifter med jordbruksareal har søkt om produksjonstilskudd i år. Det er 375 færre enn i fjor, en nedgang på litt over en prosent – eller cirka ett gårdsbruk mindre per dag – skriver Nationen. Siden 2017 er nedgangen på 6,3 prosent eller drøyt 1 prosent per år. Samtidig er det samlede jordbruksarealet nesten uendret de siste par årene.

Japans økonomi krymper

Japans økonomi falt 0,3 prosent i årets tredje kvartal. Høyere importpriser og svak privat kjøpekraft trekkes fram som årsaker til nedgangen, viser offisielle tall som ble lagt fram i Tokyo i natt.

Næringslivets investeringer steg i perioden, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021, men ikke nok til å demme opp for fallet i den private kjøpekraften. Samtidig var økningen i importkostnadene større enn økningen i verdien av eksporten.

Enighet om EUs budsjett

EU-parlamentet og EUs medlemsland er enige om neste års budsjett. Det får en ramme på 186,6 milliarder euro, over 1.900 milliarder kroner. Det er en økning på 1,1 prosent sammenlignet med 2022-budsjettet. EU vil kommende år bruke mer penger på blant annet energistøtte og Ukraina.

Enigheten ble oppnådd rett før fristen gikk ut ved midnatt. Hadde det ikke blitt noen enighet ved midnatt, hadde EU-kommisjonen måttet legge fram et nytt budsjettutkast. Budsjettet må formelt vedtas av Det europeiske råd og EU-parlamentet innen 14 dager.

Carlsen tok første stikk

Magnus Carlsen fikk en god start på årets siste Champions Chess Tour-turnering da han slo amerikanske Wesley So mandag. Nordmannen vant ett parti, mens det ble remis i de tre andre mot So. Det ga seier i formatet der det spilles best av fire.