Varmen er tilbake i Oslo-kirkene etter ekstra strømstøtte

NTB

Etter at det ble klart at kirkene i Oslo får en kommunal ekstrabevilgning til å klare strømregningene, ble termostaten skrudd opp igjen i hovedstadens kirker.

Selv om ekstrastøtten på 20,4 millioner kroner ikke er formelt vedtatt ennå, har kirken allerede blitt et varmere sted, skriver Vårt Land.

De siste ukene har temperaturen blitt satt ned til 15 grader for å spare penger, og det var planer om å stenge noen kirker etter jul.

Kirkeverge Kjetil Haga setter pris på at politikerne har lyttet til kirkens behov. Han er spesielt glad for at begravelser igjen kan gjennomføres tilnærmet som normalt.

– En temperatur på 15 grader har vi ikke ansett som verdig for en begravelse. 19 grader er akseptabelt, og på linje med andre kommunale bygg, sier han til avisen.

Haga sier kontakten med kommunen har vært god og at han pustet lettet ut da det ble klart at kommunen vil prioritere å holde kirkerommene åpne. Likevel kommer temperaturøkningen med to forbehold. Det første er at budsjettforslaget må vedtas av bystyret i desember. I tillegg kan det komme nye innstramminger dersom strømprisen endrer seg dramatisk i løpet av vinteren.